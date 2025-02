Gasolina e diesel ficam mais caros a partir deste sábado (1º) com reajuste do ICMS Aumento nos preços dos combustíveis é reflexo de uma elevação na alíquota do ICMS

