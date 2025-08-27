Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP)

Gêmeas siamesas, de um ano e sete meses, passaram pela cirurgia de separação, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As irmãs nasceram unidas pela cabeça e devem passar por outros quatro procedimentos. O procedimento durou oito horas e contou com uma equipe médica de mais de 50 profissionais. Esse é o terceiro caso de separação de gêmeas unidas pela cabeça, no hospital das clínicas de Ribeirão Preto.



