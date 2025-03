George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos nos Estados Unidos

O bicampeão mundial dos pesos-pesados, George Foreman, morreu aos 76 anos nos Estados Unidos. Conhecido como "Big George", ou Grande George em português, Foreman nasceu em 1949 na cidade de Marshall, no Texas. O pugilista construiu uma das mais impressionantes e duradouras carreiras do esporte. Depois da aposentadoria, em 1997, Foreman ganhou ainda mais fama ao vender uma grelha elétrica que levava o nome dele. O eletrodoméstico se tornou um sucesso mundial. A família não divulgou a causa da morte. Ele deixa 12 filhos e dois netos.





