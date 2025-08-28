Logo R7.com
Geraldo Alckmin lidera comitiva brasileira para ampliar relações comerciais com o México

Vice-presidente Geraldo assina acordos visando cooperação agrícola sustentável

JR na TV|Do R7

A comitiva brasileira com ministros, representantes de instituições federais e empresários, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, está no México para ampliar as relações comerciais entre os dois países. O objetivo é fortalecer principalmente as exportações, depois do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. 

