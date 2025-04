Gilmar Mendes retira destaque, e STF volta a julgar prisão de Fernando Collor em plenário virtual

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cancelou o próprio pedido para que o julgamento de Fernando Collor aconteça em sessão presencial. Agora, a pauta volta ao plenário virtual do Supremo, onde a maioria dos ministros já votou para que o ex-presidente continue preso. Com a decisão, o julgamento virtual será retomado a partir de segunda (28) pela manhã. No plenário virtual, os magistrados apenas apresentam os votos e não há debate.



