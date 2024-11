‘Golpe do amor’: camaronês é preso por comandar núcleo estrangeiro de quadrilha

Um homem camaronês foi preso em São Paulo por liderar um núcleo estrangeiro de uma quadrilha envolvida no chamado 'golpe do amor'. Ele e outros integrantes enganaram uma vítima no Rio Grande do Sul, que perdeu mais de R$ 2 milhões depois de acreditar estar se comunicando com uma médica americana. A investigação começou após a denúncia da vítima e revelou que os criminosos utilizavam perfis falsos nas redes sociais. A polícia investiga outras possíveis vítimas e membros da quadrilha atuando em diferentes estados.