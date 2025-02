Golpistas que se passavam por funcionários de banco tinham roteiro pronto para enganar idosos

A polícia encontrou uma central do crime em uma chácara em Porangaba, no interior de São Paulo. Os golpistas, que se passavam por funcionários de bancos, tinham um esquema sofisticado, que incluía planilhas e roteiro para enganar as vítimas por telefone. O objetivo era fazer com que elas realizassem transferências bancárias. Os alvos eram idosos entre 61 e 89 anos.