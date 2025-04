Golpistas usam nome de livraria tradicional para enganar leitores

O que era para ser uma oferta tentadora de livros virou uma dor de cabeça. Os estelionatários usam perfis falsos de uma antiga livraria para atrair as vítimas. Elas fazem o cadastro, pagam pelos livros e ficam no prejuízo. Especialistas em segurança cibernética afirmam que as quadrilhas estão cada vez mais especializadas em atrair e conquistar a confiança das vítimas pelas redes sociais. Por isso, é importante sempre duvidar de ofertas tentadoras, antes de efetuar uma compra virtual.



