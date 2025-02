Governadores se reúnem para discutir vetos de Lula ao programa de renegociação de dívidas

Os governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul se reuniram nesta sexta (7), no Palácio Guanabara, para discutir os vetos do presidente Lula ao programa de renegociação de dívidas. Cláudio Castro, Romeu Zema e Eduardo Leite, bem como representantes dos governadores de São Paulo e de Goiás, fizeram uma lista dos principais pontos a serem encaminhados ao Congresso Nacional, para que não haja obstáculos na adesão dos estados. Entenda.