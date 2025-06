Governo, Alcolumbre e Motta fecham acordo para revogar decreto que aumenta o IOF

O governo e os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para revogação do decreto que elevou o IOF, mas as medidas não foram detalhadas. As propostas vão ser discutidas primeiro com os líderes no Congresso. Hoje (3) o presidente Lula negou ter ocorrido um erro do Ministério da Fazenda na condução da medida que elevou o imposto sobre operações financeiras. Em almoço no Palácio da Alvorada, o governo e os presidentes da Câmara e do Senado alinharam um acordo. O decreto que trata do aumento do IOF será revisto, mas as medidas ainda não foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda. A pedido de Hugo Motta, o governo deve adotar medidas como uma reforma administrativa e a revisão de incentivos fiscais a setores da economia para acertar as contas públicas.



