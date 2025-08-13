Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes

O governo de Donald Trump publicou nesta terça-feira (12) um relatório que aponta uma piora na situação dos direitos humanos no Brasil. O documento cita ainda o ministro Alexandre de Moraes e diz que as decisões da Justiça restringiram apoiadores de Jair Bolsonaro. O relatório foi publicado pelo departamento de estado americano, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O documento, de 14 páginas, afirma que os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet e o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdos online considerados "Minadores da democracia". Em outro trecho, o governo Trump denuncia que "O ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de cem perfis da rede social X, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda relaciona o aumento de ataques antissemitas ao discurso do presidente Lula que chamou de "Genocídio" a resposta militar de Israel em Gaza.



