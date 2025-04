Governo americano recua, e eletrônicos da China ficam isentos da taxa de 145%

O governo americano decidiu recuar e isentar as tarifas sobre eletrônicos importados da China. A medida beneficia não só as empresas, mas também os consumidores que pagariam mais caro pelos produtos. Aparelhos celulares, computadores e peças para fabricação desses dispositivos estarão isentos da taxa de 145% imposta à China. De acordo com um anúncio feito pelo Departamento de Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos, a medida é retroativa ao dia 5 de abril, quando as tarifas recíprocas entraram em vigor. Semicondutores, painéis solares e cartões de memória também serão isentos. A Casa Branca não deixou claro se a isenção será definitiva ou temporária.



