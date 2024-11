Governo anuncia mais de R$ 1 trilhão de investimentos no programa Nova Indústria Brasil

Nesta quarta (30), o governo anunciou mais de R$ 1 trilhão de investimentos no programa Nova Indústria Brasil. São projetos de infraestrutura, saneamento e moradia. O presidente Lula participou do evento no Palácio do Planalto, mas não discursou. Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fez um balanço do volume de recursos reservados pela instituição para impulsionar o programa e ainda cutucou o ministro da Fazenda.