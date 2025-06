Governo aprova aumento do percentual do etanol na gasolina

O governo aprovou o aumento do percentual do etanol na gasolina. A mistura do etanol na gasolina vai subir de 27 para 30%. Já a quantidade de biodiesel no diesel vai passar de 14 para 15%. De acordo com o governo, o preço do litro da gasolina com a mudança pode cair até R$ 0,11. Durante o anúncio, o presidente Lula criticou a instabilidade global provocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula também defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, nos bastidores, foi responsabilizado pela Câmara dos Deputados ter pautado para hoje (25) o projeto que derruba o decreto que aumenta o IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!