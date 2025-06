Governo avalia reverter a derrubada do aumento do IOF no STF

O governo federal estuda reverter a derrubada do decreto do imposto sobre operações fiscais - o IOF - no Supremo Tribunal Federal. Ontem (25), o Congresso Nacional rejeitou o decreto presidencial que alterava as alíquotas, o que não acontecia desde 1992. Com a derrubada do decreto do governo Lula, as taxas voltaram a ser como eram antes. A alíquota sobre compras de moedas estrangeiras e envio de dinheiro para contas de brasileiros no exterior ficou de 1,1%. A proposta do governo era de 3,5%. Já a taxação de operações de cartões de crédito, débito e pré-pagos fora do país volta a ser de 3,38%. Agora, o governo vai precisar buscar alternativas para compensar os R$ 10 bilhões em arrecadação que eram previstos com a medida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!