Governo brasileiro enfrenta grave crise nas contas públicas, com risco de 'colapso'

Especialistas alertam para aumento das despesas obrigatórias e queda na arrecadação federal

JR na TV|Do R7

O governo brasileiro enfrenta uma grave crise nas contas públicas, com risco de um "colapso". Especialistas acreditam que, no atual ritmo, em pouco tempo o país não terá mais recursos para investimentos. Despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias, por exemplo, vão consumir todo o valor arrecadado. Segundo especialistas, o Brasil é um país que arrecada muito, mas está à beira do precipício.

