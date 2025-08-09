Governo brasileiro enfrenta grave crise nas contas públicas, com risco de 'colapso'

O governo brasileiro enfrenta uma grave crise nas contas públicas, com risco de um "colapso". Especialistas acreditam que, no atual ritmo, em pouco tempo o país não terá mais recursos para investimentos. Despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias, por exemplo, vão consumir todo o valor arrecadado. Segundo especialistas, o Brasil é um país que arrecada muito, mas está à beira do precipício.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!