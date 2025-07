Governo brasileiro reage à ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS

O governo brasileiro reagiu a ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS. O presidente Lula defendeu a soberania do país. Os países do bloco destacaram a defesa do multilateralismo e da ampliação do uso de moedas locais no mercado global. O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a importância do diálogo, após a ameaça do presidente americano de aplicar uma tarifa adicional aos países alinhados ao BRICS. A declaração de Donald Trump também provocou reação do presidente brasileiro. No encerramento da cúpula do BRICS, Lula classificou a ameaça como irresponsável.



