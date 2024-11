Governo da Bolívia nega que ex-presidente Evo Morales tenha sofrido atentado

O governo da Bolívia negou que o ex-presidente Evo Morales tenha sofrido um atentado. Segundo o Ministério do Interior, a polícia fazia uma operação antidrogas quando um dos carros do comboio ignorou a ordem de parada. O motorista ainda atirou. Na versão do ex-presidente, agentes tentaram assassiná-lo em um ataque a tiros. O atual presidente Luis Arce afirmou que uma investigação vai apurar o caso.