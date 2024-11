Governo de Nicolás Maduro convoca embaixador da Venezuela no Brasil a retornar ao país

O governo Nicolás Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil a retornar ao país. Na prática, a medida pode levar a uma ruptura diplomática. A convocação de Manuel Vadell representa um gesto de repreensão e ocorre depois do veto do Brasil à adesão da Venezuela ao Brics, grupo que integra países com economia emergente, como Rússia, China e Índia. Outro motivo apontado pelo governo venezuelano para a medida foi uma crítica do assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que classificou como quebra de confiança a relação entre Brasil e Venezuela.