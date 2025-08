Governo de SC vai mudar protocolos de atendimento após morte de dentista em delegacia

O governo de Santa Catarina vai mudar os protocolos de atendimento, depois que um dentista morreu na delegacia. Cézar Maurício Ferreira, de 60 anos, foi preso por suspeita de dirigir embriagado e, no interrogatório, não conseguia falar com os policiais. O laudo constatou que o dentista sofreu uma arritmia cardíaca e não tinha álcool no organismo. A Secretaria da Segurança Pública divulgou que os agentes que atenderam a ocorrência não vão responder criminalmente por negligência, mas procedimentos administrativos vão investigar a conduta deles.



