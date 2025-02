Governo de SP anuncia criação de comitê de emergência para o combate à dengue

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta (23) a criação de um comitê de emergência para o combate à dengue. Em encontro no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre a preocupação com o tipo 3 da doença, capaz de desencadear quadros graves. As prefeituras receberão R$ 228 milhões para diminuir os danos causados pelo mosquito transmissor, também responsável pela chikungunya e zikavirus.