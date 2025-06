Governo deve apresentar propostas aos líderes da Câmara e do Senado para substituir aumento do IOF

O governo apresentará neste domingo (8) propostas aos líderes da Câmara e do Senado para substituir o aumento do IOF. Na França, o presidente Lula afirmou que a solução será encontrada sem conflitos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, destacou que a discussão sobre o IOF é uma oportunidade para revisar o orçamento do país. Ele ainda criticou os gastos excessivos do governo e sua carga sobre os cidadãos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!