Governo do RJ adota série de medidas para aliviar impactos da onda de calor

O Rio de Janeiro teve o quarto dia seguido com temperatura acima dos 38°C. O governo do estado adotou uma série de medidas para aliviar o impacto, como a redução da carga horária nas escolas. Outra preocupação das autoridades é com quem trabalha exposto ao sol. O calor extremo fez aumentar em 45% os chamados ao SAMU, neste mês.



