Governo do RS recusa testes para diagnóstico de gripe aviária que estavam perto do vencimento

O governo do Rio Grande do Sul afirma que recusou testes para diagnóstico de gripe aviária que estavam perto do vencimento. Na Justiça, o tribunal gaúcho cobra explicações sobre o monitoramento de aves contaminadas pelo vírus. O descarte de aves contaminadas por gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, foi proibido pela Justiça gaúcha. O local precisa informar o governo estadual há quanto tempo as aves apresentaram sintomas e quais providências foram tomadas. Pelo menos 90 aves, entre cisnes e patos, morreram na última semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!