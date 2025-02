Governo dos EUA define como ‘ato antidemocrático’ multas impostas pela Justiça brasileira

O governo dos Estados Unidos declarou que as multas impostas pela Justiça brasileira a empresas norte-americanas é um ato antidemocrático. O texto é a primeira manifestação do governo Trump depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o bloqueio da rede social Rumble no Brasil por não cumprir decisões judiciais e por não ter um representante legal no país. Confira.



