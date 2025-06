Governo estuda forma de trazer brasileiros que estão em região de conflito em Israel

Diante da escalada da tensão entre Israel e Irã, o Ministério das Relações Exteriores estuda formas de repatriar brasileiros que estão na região do conflito. Entre eles, está uma delegação de políticos que viajou a convite da embaixada israelense. Com o espaço aéreo fechado, os viajantes permanecem abrigados em locais com áreas de proteção, como bunkers. O vereador Flávio Valle, do Rio, registrou os momentos de tensão após sirenes de ataque em Tel Aviv. Prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de ao menos cinco estados aguardam uma solução, enquanto o Itamaraty avalia o uso de uma aeronave da FAB. A orientação oficial agora é não viajar a Israel nem a outros países da região, como Irã, Síria, Líbano e Palestina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!