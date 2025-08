Governo federal aprova lei que endurece pena para quem rouba ou furta fios de cobre

O roubo e o furto de fios de cobre cresceram em várias regiões do país. Na Bahia, o aumento foi de 65% no primeiro semestre de 2025. Nesta semana, o governo federal aprovou a lei que endurece a pena para quem cometer esse tipo de crime. A maioria dos registros acontece na madrugada. Quase 300 ocorrências foram registradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!