Governo israelense rebaixa relações diplomáticas com o Brasil

O governo israelense retirou a indicação do diplomata Gali Dagan para ocupar o cargo de embaixador no Brasil

JR na TV|Do R7

O governo israelense rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil e retirou a indicação do diplomata Gali Dagan para ocupar o cargo de embaixador no Brasil. A medida foi anunciada depois que o Itamaraty não respondeu ao pedido de autorização necessária para ele assumir a função. De acordo com o assessor da presidência, Celso Amorim, não houve um veto formal à indicação. As relações entre os dois países já estavam abaladas desde que o presidente Lula comparou a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza ao holocausto. Desde então, Israel declarou Lula "persona non grata", e o Brasil retirou seu embaixador em Tel Aviv.

