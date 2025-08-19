Governo Lula vai fechar terceiro mandato com pelo menos R$ 387 bilhões fora da meta fiscal

Depois do anúncio de socorro aos setores atingidos pelo tarifaço de Donald Trump, o governo Lula vai fechar o terceiro mandato com, pelo menos, R$ 387 bilhões fora da meta fiscal. O valor preocupa especialistas, que alertam para a perda de credibilidade do regime fiscal. O socorro a empresas afetadas pelo tarifaço americano ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. A medida aumentou os gastos fora da meta fiscal. O líder do governo no Senado, Jaques Vagner, apresentou um projeto de lei complementar para autorizar o governo a retirar R$ 9,5 bilhões da meta até o fim do ano que vem.



