O governo recorreu à Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço. Já o ministro Fernando Haddad deve entregar ainda nesta quarta-feira (06) para o presidente Lula, o pacote de medidas para amenizar os impactos do tarifaço.



