O Brasil saiu novamente do mapa da fome. O anúncio foi feito durante um evento da ONU na Etiópia. O país tinha deixado o ranking em 2014, mas em 2021 voltou a integrar a lista de países com mais de 2,5% da população em estado de desnutrição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!