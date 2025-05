Governo revoga parte do decreto que aumenta o IOF

Uma medida econômica anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi revogada poucas horas após a divulgação, por conta da forte reação negativa do mercado financeiro. A proposta previa a cobrança de IOF de 3,5% sobre aplicações de fundos de investimentos brasileiros no exterior, com potencial de arrecadação estimada em R$ 2 bilhões. A medida foi interpretada como uma tentativa indireta de conter a saída de dólares do país, mas, diante da repercussão, o governo voltou atrás antes mesmo da abertura dos mercados. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, elogiou a agilidade da decisão. O restante do pacote de ajustes fiscais foi mantido, incluindo aumentos de tributos sobre empréstimos e transações internacionais, enquanto o governo estuda alternativas para compensar a perda de arrecadação.



