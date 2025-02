Governo vai publicar Medida Provisória para garantir acesso ao crédito do Plano Safra

O governo anunciou a liberação de 4 bilhões de reais em uma Medida Provisória para o financiamento dos agricultores, desbloqueando o Plano Safra paralisado pelo impasse na aprovação do orçamento 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o crédito estará dentro dos limites do arcabouço fiscal, e que as linhas de crédito rural serão retomadas na próxima semana. A Frente Parlamentar do Agronegócio apoiou a decisão, mas criticou a demora. O Congresso deve analisar o orçamento após o Carnaval, com gastos não essenciais limitados pela regra fiscal.



