Governos federal e de SP se unem para oferecer casas gratuitas às famílias da Comunidade do Moinho

O governo federal e o governo de São Paulo fizeram um acordo para oferecer casas gratuitas às famílias da comunidade do Moinho, na região central da capital paulista. A comunidade amanheceu com a presença de policiais militares em uma ação de apoio à retirada das famílias. Diferentemente dos últimos dias, não houve protestos ou confrontos. O terreno pertence ao governo federal, que decidiu ceder a área ao estado de São Paulo para transformá-lo em um parque público. Cerca de 850 famílias moram no local. Hoje, representantes dos dois governos se reuniram para resolver o impasse.



