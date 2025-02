Granada é encontrada em estação de trem que cruza o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro

Uma granada foi encontrada na linha férrea de uma estação de trem do Rio de Janeiro, um dia depois da operação policial que tentou prender um dos criminosos mais procurados no Complexo de Israel. O conjunto de comunidades é controlado por Peixão, traficante que tem mais de 20 mandados de prisão e nunca foi capturado. A circulação de trens foi interrompida no início da manhã.