Grande operação é montada para transportar órgãos no Rio de Janeiro

Uma grande operação foi montada para um transplante de fígado no Rio de Janeiro. A equipe médica acionou um helicóptero depois que o carro que levava o órgão ficou preso no engarrafamento. O transporte aéreo durou menos de dez minutos até o heliponto da lagoa, na zona sul. Depois, os órgãos seguiram de carro até um hospital particular onde o paciente esperava na sala de cirurgia. O Brasil bateu recorde de transplantes realizados pelo SUS em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 30 mil procedimentos. No Rio de Janeiro, o número chegou a mais de 1.600.



