Grêmio anuncia volta de Arthur, jogador que é ídolo da torcida

Arthur foi revelado pelo tricolor gaúcho e campeão da Libertadores de 2017

JR na TV|Do R7

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (28), a volta de Arthur, jogador que é ídolo da torcida. O meio-campo, de 29 anos, foi emprestado pela Juventus, da Itália, até junho do ano que vem. Ele jogou no futebol europeu, desde que deixou o Grêmio há mais de sete anos. Arthur foi revelado pelo tricolor gaúcho e campeão da Libertadores de 2017. 

