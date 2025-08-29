Grêmio anuncia volta de Arthur, jogador que é ídolo da torcida

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (28), a volta de Arthur, jogador que é ídolo da torcida. O meio-campo, de 29 anos, foi emprestado pela Juventus, da Itália, até junho do ano que vem. Ele jogou no futebol europeu, desde que deixou o Grêmio há mais de sete anos. Arthur foi revelado pelo tricolor gaúcho e campeão da Libertadores de 2017.



