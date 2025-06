Greve faz passageiros de aeroportos do RJ esperarem até cinco horas para ter bagagens liberadas

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal e a neblina causaram transtornos aos passageiros dos dois principais aeroportos do Rio de Janeiro. A inspeção das bagagens, que geralmente é feita de forma aleatória, hoje (4), foi realizada em todos os passageiros, e manualmente. A espera na alfândega chegou a cinco horas. Desde novembro do ano passado, a categoria exige aumento salarial para repor as perdas da inflação, o que não acontece desde 2016. O Ministério da Gestão e da Inovação já apresentou uma proposta de reajuste que não foi aceita pela categoria. O Sindicato Nacional dos Auditores fiscais aguarda uma nova data para retomar as negociações.



