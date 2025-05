Gripe aviária: Brasil tem um caso confirmado da doença e outros quatro em investigação

O Ministério da Agricultura descartou três casos suspeitos de gripe aviária. Outros quatro ainda estão em análise. Os casos investigados são em granjas comerciais em Santa Catarina e no Tocantins, além de uma produção doméstica no Ceará. Outras três amostras que estavam em análise deram negativo para a doença e foram descartadas, todas em locais de produção familiar. O Brasil tem um caso confirmado de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (19), o governo gaúcho terminou a montagem de sete barreiras sanitárias para a contenção do foco da doença.



