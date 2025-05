Gripe aviária não é transmitida pela ingestão de frango e ovos, afirmam autoridades

Apesar da confirmação do caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, autoridades sanitárias afirmam que a transmissão da doença em humanos é restrita a pessoas que tenham contato com aves infectadas. Por isso, o consumo da carne do frango e dos ovos não representa risco. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o brasileiro consome, em média, 45 quilos de frango por ano. Carne mais barata e item quase obrigatório no cardápio de quem frequenta academia.



