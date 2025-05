Grupo armado saqueia hospital de campanha na Faixa de Gaza

Um grupo armado saqueou um hospital de campanha na Faixa de Gaza. O cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos ainda não foi aceito pelos terroristas do Hamas. O premiê Benjamin Netanyahu já assinou a proposta de trégua, mas o grupo ainda não se posicionou. A proposta é de 60 dias de trégua em troca da libertação de dez reféns israelenses e da entrega de 18 corpos de sequestrados mortos pelo Hamas. O ministro da Defesa de Israel deu um ultimato: "Os assassinos do Hamas devem aceitar os termos do acordo ou serem aniquilados", declarou Israel Katz. O governo de israelense afirma que desde o início da guerra foram entregues mais de 1,8 toneladas de alimentos, água e remédios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!