Guerra tarifária: Ibovespa opera em queda e dólar tem a maior alta diária em três anos

A disputa tarifária entre Estados Unidos e China afetou o mercado brasileiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo , abriu em queda de 2,85% e fechou com baixa de 2,96%. O Dólar também foi impactado, com valorização de 3,69%, sendo negociado a R$ 5,83. Investidores temem que a guerra comercial cause instabilidade financeira global. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, destacou a importância de negociações em vez de retaliações, afirmando que o Brasil não é visto como problema pelos EUA devido ao superávit. As ações da Petrobras e de outras empresas exportadoras brasileiras também foram afetadas.



