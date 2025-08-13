Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai anunciar nesta quarta-feira (13) o pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos EUA. De acordo com o governo, o impacto das medidas de socorro às empresas brasileiras no orçamento vai ser mínimo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse à Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que a resposta do governo ao tarifaço não vai aumentar a dívida pública ou a inflação. Enquanto isso, o presidente Lula teve netsa terça-feira mais uma rodada de conversas com ministros para finalizar o pacote de medidas. O governo deve publicar uma medida provisória, que entra em vigor de imediato, enquanto aguarda a análise do Congresso. A divulgação do pacote atrasou porque Lula pediu que cada empresa afetada tivesse o cenário avaliado.



