Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13)

Ministro da Fazenda confirma medidas para mitigar impacto das tarifas sobre exportações brasileiras

JR na TV|Do R7

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai anunciar nesta quarta-feira (13) o pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos EUA. De acordo com o governo, o impacto das medidas de socorro às empresas brasileiras no orçamento vai ser mínimo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse à Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que a resposta do governo ao tarifaço não vai aumentar a dívida pública ou a inflação. Enquanto isso, o presidente Lula teve netsa terça-feira mais uma rodada de conversas com ministros para finalizar o pacote de medidas. O governo deve publicar uma medida provisória, que entra em vigor de imediato, enquanto aguarda a análise do Congresso. A divulgação do pacote atrasou porque Lula pediu que cada empresa afetada tivesse o cenário avaliado.

