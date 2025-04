Haddad diz que Brasil está em boa posição para enfrentar 'tarifaço' de Donald Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre as novas taxas impostas pelo governo Trump. Em evento em São Paulo, Haddad afirmou que a situação atual é tensa e que as novas tarifas de 104% impostas à China pelos Estados Unidos podem respingar no Brasil. Mesmo diante do cenário de incertezas, o ministro avaliou que a economia brasileira está protegida e que o país tem mais condições de passar por turbulências que os países vizinhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!