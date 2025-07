Hamas concorda com cessar-fogo e diz estar pronto para seguir com as negociações

O grupo terrorista Hamas concordou com um cessar-fogo e disse que está pronto para seguir com as negociações. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, viajou aos Estados Unidos para discutir os termos finais do acordo. O Hamas apresentou pequenas mudanças na proposta. Entre elas, quer o retorno da ajuda humanitária em Gaza sob responsabilidade das Nações Unidas, a garantia da suspensão dos ataques e uma trégua permanente. A expectativa é que, com a entrada em vigor do cessar-fogo, oito reféns vivos sejam libertados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!