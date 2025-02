Hamas divulga os nomes das quatro reféns que serão libertadas neste sábado (25)

O grupo terrorista Hamas anunciou que quatro reféns militares serão libertadas neste sábado (25). O governo de Israel criticou a decisão, pois aguardava a liberação inicial de civis, conforme o acordo de cessar-fogo. Em troca, 200 prisioneiros palestinos serão soltos. O outro acordo com o grupo terrorista Hezbollah, do Líbano, também está em foco, com possível extensão por 60 dias. Durante operações recentes, o exército israelense descobriu rotas subterrâneas usadas por terroristas no sul do Líbano e apreendeu veículos com armas em uma mesquita.