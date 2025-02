Hamas liberta os últimos seis reféns israelenses como parte da primeira fase do cessar-fogo

O Hamas libertou, neste sábado (22), os últimos seis reféns israelenses na primeira fase do cessar-fogo. Tal Shoham e Avera Mengistu foram os primeiros a voltar para casa. Até o momento da reportagem, Israel não havia libertado os mais de 600 prisioneiros palestinos. O Hamas acusa o país de violar as normas do acordo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!