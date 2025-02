Helicóptero da polícia é atingido por tiros e esbarra em fiação elétrica no Rio de Janeiro

Um helicóptero da Polícia Civil do Rio esbarrou na fiação elétrica ao desviar de tiros disparados por traficantes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência. De acordo com especialistas, o ataque demonstra o poder de fogo de criminosos, que tem crescido nos últimos anos.



