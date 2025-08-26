Helicóptero do corpo de bombeiros cai em lago na costa da França

Um helicóptero do corpo de bombeiros caiu em um lago na costa da França no domingo (24). O flagrante surpreendente mostra uma aeronave que trabalhava no combate a um incêndio florestal. Quando se aproxima do lago para reabastecer o reservatório de água o piloto perde o controle. O helicóptero rodopia duas vezes antes de cair. O comandante da aeronave e um bombeiro conseguiram nadar até a costa e foram resgatados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!