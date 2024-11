Hezbollah lança cerca de 125 foguetes contra Israel, provoca incêndios e atinge ambulâncias

Israel enfrentou nesta quinta (7) novos bombardeios lançados pelo grupo terrorista Hezbollah. Foram cerca de 125 foguetes lançados a partir do Líbano. Os ataques provocaram incêndios e atingiram ambulâncias. Um idoso ficou ferido. Do outro lado da fronteira, no Líbano, três passageiros de um carro foram mortos após um ataque aéreo. Três soldados libaneses e cinco integrantes das Forças de Paz das Nações Unidas ficaram feridos. O exército disse que os alvos eram terroristas e que investiga o caso.